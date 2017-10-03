СМИ: Жерар Пике и Серхио Рамос поссорились на почве референдума

Защитники сборной Испании Жерар Пике и Серхио Рамос поссорились из-за ситуации с референдумом Каталонии о независимости, передает As.Сообщается, что Рамос обвинил Пике в том, что тот своими заявлениями якобы способствует дестабилизации атмосферы в сборной Испании.Отмечается, что отношения между футболистами, регулярно конфликтовавшими в прессе из-за "Барселоны" и "Реала", окончательно испортились.