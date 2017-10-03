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СМИ: Жерар Пике и Серхио Рамос поссорились на почве референдума

Защитники сборной Испании Жерар Пике и Серхио Рамос поссорились из-за ситуации с референдумом Каталонии о независимости, передает As.

Сообщается, что Рамос обвинил Пике в том, что тот своими заявлениями якобы способствует дестабилизации атмосферы в сборной Испании.

Отмечается, что отношения между футболистами, регулярно конфликтовавшими в прессе из-за "Барселоны" и "Реала", окончательно испортились.
Теги: Пике Рамос Сборная Испании
Сегодня, 14:24
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