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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
СМИ: Жерар Пике и Серхио Рамос поссорились на почве референдума
Защитники сборной Испании Жерар Пике и Серхио Рамос поссорились из-за ситуации с референдумом Каталонии о независимости, передает As.
Сообщается, что Рамос обвинил Пике в том, что тот своими заявлениями якобы способствует дестабилизации атмосферы в сборной Испании.
Отмечается, что отношения между футболистами, регулярно конфликтовавшими в прессе из-за "Барселоны" и "Реала", окончательно испортились.
Сообщается, что Рамос обвинил Пике в том, что тот своими заявлениями якобы способствует дестабилизации атмосферы в сборной Испании.
Отмечается, что отношения между футболистами, регулярно конфликтовавшими в прессе из-за "Барселоны" и "Реала", окончательно испортились.
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