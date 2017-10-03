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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В "Динамо" опровергли слухи о возможном приходе Ольги Смородской
Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что приход в футбольный клуб бывшего президента "Локомотива" Ольги Смородской - не более чем слухи.
– Время от времени появляется информация о том, что пост президента "Динамо" займет Ольга Смородская.
– Никогда не было такого. И не витало в воздухе даже. Почему-то в "Динамо" очень многие хотят попасть. Несмотря на имеющиеся проблемы, организация для людей была очень выгодной. Скоро тенденция изменится, работать придется больше.
СЭ
– Время от времени появляется информация о том, что пост президента "Динамо" займет Ольга Смородская.
– Никогда не было такого. И не витало в воздухе даже. Почему-то в "Динамо" очень многие хотят попасть. Несмотря на имеющиеся проблемы, организация для людей была очень выгодной. Скоро тенденция изменится, работать придется больше.
СЭ
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