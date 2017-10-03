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В "Динамо" опровергли слухи о возможном приходе Ольги Смородской

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что приход в футбольный клуб бывшего президента "Локомотива" Ольги Смородской - не более чем слухи.

– Время от времени появляется информация о том, что пост президента "Динамо" займет Ольга Смородская.

– Никогда не было такого. И не витало в воздухе даже. Почему-то в "Динамо" очень многие хотят попасть. Несмотря на имеющиеся проблемы, организация для людей была очень выгодной. Скоро тенденция изменится, работать придется больше.

СЭ
Теги: Динамо Смородская
Сегодня, 15:41
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(0)
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зато какая мотивация появится.Кто плохо будет играть в сексуальное рабство к ней отдавать.Враз мотивация появится)А как он будет футболистов в раздевалке целовать)


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 15:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
serega_user,
Еще разгребают за ней.
Регистрация: 23.03.2015
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:45) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Да не дай Бог.....


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:44) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какая Смородская? Локо недавно только оклимался после ее правления.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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