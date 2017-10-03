В "Динамо" опровергли слухи о возможном приходе Ольги Смородской

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что приход в футбольный клуб бывшего президента "Локомотива" Ольги Смородской - не более чем слухи.– Никогда не было такого. И не витало в воздухе даже. Почему-то в "Динамо" очень многие хотят попасть. Несмотря на имеющиеся проблемы, организация для людей была очень выгодной. Скоро тенденция изменится, работать придется больше.