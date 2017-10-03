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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Следственный комитет проверяет сделку "Динамо" по Янну М'Вила
Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что некоторые сделки футбольного клуба прошлых лет проверяет Следственный комитет.
?– Некоторые трансферные сделки "Динамо" прошлых лет, по инсайдерской информации, проверяет Следственный комитет. Могли бы рассказать подробнее, о каких трансферах идет речь?
– У меня, если честно, многие сделки вызывают сомнение. В Следственный комитет направлены материалы по одному случаю – полузащитнику М'Вила. Он не провел ни одного матча за "Динамо". Это очень темная и запутанная история, которую я сам до конца не понимаю. Выступал он за "Рубин", числился у нас, но не мог играть, потому что пришел после закрытия трансферного окна. С ним не было подписано трансферного контракта, но имелись трудовые отношения.
Потом "Динамо" заключило с М'Вила мировое соглашение, по которому игроку надо выплатить 900 тысяч евро. Причем эта выплата произошла почти сразу. Даже не ему конкретно выплатили, а по документу, с ним связанному, 600 тысяч плюс 30% налога – перевели 780 тысяч еще при предыдущем руководстве. Оставшиеся деньги мы сейчас отказались платить, поскольку сделка вызывает подозрения. Мы усматриваем здесь мошенничество, материалы переданы в Следственный комитет. Знаю, что туда вызывают людей.
СЭ
?– Некоторые трансферные сделки "Динамо" прошлых лет, по инсайдерской информации, проверяет Следственный комитет. Могли бы рассказать подробнее, о каких трансферах идет речь?
– У меня, если честно, многие сделки вызывают сомнение. В Следственный комитет направлены материалы по одному случаю – полузащитнику М'Вила. Он не провел ни одного матча за "Динамо". Это очень темная и запутанная история, которую я сам до конца не понимаю. Выступал он за "Рубин", числился у нас, но не мог играть, потому что пришел после закрытия трансферного окна. С ним не было подписано трансферного контракта, но имелись трудовые отношения.
Потом "Динамо" заключило с М'Вила мировое соглашение, по которому игроку надо выплатить 900 тысяч евро. Причем эта выплата произошла почти сразу. Даже не ему конкретно выплатили, а по документу, с ним связанному, 600 тысяч плюс 30% налога – перевели 780 тысяч еще при предыдущем руководстве. Оставшиеся деньги мы сейчас отказались платить, поскольку сделка вызывает подозрения. Мы усматриваем здесь мошенничество, материалы переданы в Следственный комитет. Знаю, что туда вызывают людей.
СЭ
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