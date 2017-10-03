Владимир Путин примет участие в обсуждении подготовки к ЧМ-2018 в России

Президент России Владимир Путин на Совете по развитию физкультуры и спорта обсудит ход подготовки к чемпионату мира - 2018."Участники заседания подведут итоги проведения Кубка конфедераций 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.Основными докладчиками выступят министр спорта Российской федерации Павел Колобков и генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия — 2018" Алексей Сорокин", - сообщили в пресс-службе Кремля.Глава государства также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению ЧМ-2018.