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Владимир Путин примет участие в обсуждении подготовки к ЧМ-2018 в России

Президент России Владимир Путин на Совете по развитию физкультуры и спорта обсудит ход подготовки к чемпионату мира - 2018.

"Участники заседания подведут итоги проведения Кубка конфедераций 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Основными докладчиками выступят министр спорта Российской федерации Павел Колобков и генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия — 2018" Алексей Сорокин", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению ЧМ-2018.

ТАСС
Сегодня, 15:50
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