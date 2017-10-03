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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Бышовец: падение в глазах болельщиков и тренеров сыграло роль в преображении Кокорина
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал о визите в сборную России и высказал мнение о нападающем Александре Кокорине.
"Я всегда посещаю тренировки, не только сборных команд, но и клубных. О чём разговаривал с Черчесовым? У нас есть широкий круг вопросов и воспоминаний, включая ситуацию во внутреннем чемпионате, игре команд. Разговаривали об игроках, кандидатах в сборную. Речь шла только об оценках и обсуждении, никаких советов не было.
Свой опыт работы со сборной Кореи я не вспоминал, может, поговорим об этом завтра или послезавтра, если в этом будет необходимость. На сегодняшний день я могу рассказать только об основных качествах, присущих корейскому футболу: стилевые, человеческие. Думаю, что после просмотра игр соперника будут определяться системы моделирования игры. Матч будет достаточно интересный и, что самое главное, полезный.
С чем связан рост Александра Кокорина как игрока? У него всегда были способности, но реализация зависела от его функциональной и ментальной готовности. В своих мыслях и отношении он наконец-то дорос или даже перерос тот период, который был связан с недостижением целей, поставленных перед ним ранее. Падение в глазах болельщиков и тренеров сыграло свою роль.
У Александра хватило разума перестроиться, поэтому сегодня мы видим игрока, отвечающего требованиям сборной. Он стал лидером. Многие игроки переживают подобный период. Тренеры не могут объяснить им смысл игры и смысл жизни. Особенно это происходит в момент перехода молодёжи во взрослый футбол.
Очень рад, что сегодня Кокорин реализует свой потенциал. Чувствуется, что человек тренируется осознанно, на самоконтроле. Секрет такой профессиональности скрывается в простых вещах. В быту, например, вовремя ли ты ложишься спать, не нарушаешь ли режима. Соблюдаешь быт – проводишь тренировку на хорошем уровне.
Повлиял ли Манчини на Кокорина? Да. Он вообще отличается своим подходом в подготовке футболистов. Манчини жёстче, чем Спаллетти, хотя они оба итальянцы. Только у того игрока, который будет работать на пределе, есть шанс играть в основном составе у такого тренера", - цитирует Бышовца "Чемпионат".
"Я всегда посещаю тренировки, не только сборных команд, но и клубных. О чём разговаривал с Черчесовым? У нас есть широкий круг вопросов и воспоминаний, включая ситуацию во внутреннем чемпионате, игре команд. Разговаривали об игроках, кандидатах в сборную. Речь шла только об оценках и обсуждении, никаких советов не было.
Свой опыт работы со сборной Кореи я не вспоминал, может, поговорим об этом завтра или послезавтра, если в этом будет необходимость. На сегодняшний день я могу рассказать только об основных качествах, присущих корейскому футболу: стилевые, человеческие. Думаю, что после просмотра игр соперника будут определяться системы моделирования игры. Матч будет достаточно интересный и, что самое главное, полезный.
С чем связан рост Александра Кокорина как игрока? У него всегда были способности, но реализация зависела от его функциональной и ментальной готовности. В своих мыслях и отношении он наконец-то дорос или даже перерос тот период, который был связан с недостижением целей, поставленных перед ним ранее. Падение в глазах болельщиков и тренеров сыграло свою роль.
У Александра хватило разума перестроиться, поэтому сегодня мы видим игрока, отвечающего требованиям сборной. Он стал лидером. Многие игроки переживают подобный период. Тренеры не могут объяснить им смысл игры и смысл жизни. Особенно это происходит в момент перехода молодёжи во взрослый футбол.
Очень рад, что сегодня Кокорин реализует свой потенциал. Чувствуется, что человек тренируется осознанно, на самоконтроле. Секрет такой профессиональности скрывается в простых вещах. В быту, например, вовремя ли ты ложишься спать, не нарушаешь ли режима. Соблюдаешь быт – проводишь тренировку на хорошем уровне.
Повлиял ли Манчини на Кокорина? Да. Он вообще отличается своим подходом в подготовке футболистов. Манчини жёстче, чем Спаллетти, хотя они оба итальянцы. Только у того игрока, который будет работать на пределе, есть шанс играть в основном составе у такого тренера", - цитирует Бышовца "Чемпионат".
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