Президент "Анжи" - судье Матюнину: ты что, убиваешь команду? (видео)

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Президент "Анжи" Осман Кадиев в перерыве матча 12-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:2) крикнул главному арбитру встречи Алексею Матюнину: "Ты что, убиваешь команду?!".Видео с этим эпизодом было опубликовано на You-Tube канале петербургского клуба.