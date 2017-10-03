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Президент "Анжи" - судье Матюнину: ты что, убиваешь команду? (видео)

Президент "Анжи" Осман Кадиев в перерыве матча 12-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:2) крикнул главному арбитру встречи Алексею Матюнину: "Ты что, убиваешь команду?!".

Видео с этим эпизодом было опубликовано на You-Tube канале петербургского клуба.


Смотреть с 7:40
Теги: Анжи Матюнин Зенит
Сегодня, 16:24
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7
(3)
№7 Написал: stas0204 (Сегодня, 17:28) #
  • -4
  •  (4)

Прогнозы футбольных матчей www.moistavki.ru
Регистрация: 3.10.2017
№6 Написал: Паша Филов (Сегодня, 17:20) #
  • -5
  •  (5)
online

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://qooi.ru/Si
Регистрация: 3.10.2017
№5 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 16:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Даа, со стороны то как то многое по другому и смотрится и слышится smile Совсем другие эмоции чем на ТВ-картинке, с удовольствием посмотрел, спасибо!


--------------------
ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№4 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 16:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: yuri
Дикие люди.

Дети гор!
(Ильф и Петров)
Это я так, на всякий случай, для расширения твоего кругозора. bowtie


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:48) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Sewer 79
Кадиев, имел в виду Зенит.

Даже в голову не пришло. Ну да, точно, такой уважаемый клюб, а ты куозёл засуживаешь, да ещё на чужом поле.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:45) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: yuri
Дикие люди.

Кадиев, имел в виду Зенит.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:38) #
  • 0
  •  (8)

Дикие люди.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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