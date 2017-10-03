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Руководство "Милана" может пригласить Антонио Конте на пост главного тренера

Главный тренер "Челси" Антонио Конте может вернуться в Италию, сообщает Mideaset.

Сообщается, что руководство "россонери" после возможной отставки Винченцо Монтеллы до конца сезона подписать контракт с Дженнаро Гаттузо, а следующим летом попытаться переманить из "Челси" Конте.

Более очевидными вариантами являются Карло Анчелотти, Вальтер Маццарри и Паулу Соуза.
Теги: Конте Челси Милан
Сегодня, 16:40
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