Руководство "Милана" может пригласить Антонио Конте на пост главного тренера

Главный тренер "Челси" Антонио Конте может вернуться в Италию, сообщает Mideaset.Сообщается, что руководство "россонери" после возможной отставки Винченцо Монтеллы до конца сезона подписать контракт с Дженнаро Гаттузо, а следующим летом попытаться переманить из "Челси" Конте.Более очевидными вариантами являются Карло Анчелотти, Вальтер Маццарри и Паулу Соуза.