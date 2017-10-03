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Криштиану Роналду: без трофеев я чувствую себя пустым

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал, что всегда голоден до трофеев.

"Для меня главное – это выигрывать трофеи. Мы работаем 10-11 месяцев, и если вы ничего не выигрываете, вы чувствуете себя пустым. Мне нравится выигрывать трофеи – как командные, так и личные, потому что я много работаю для этого", - цитирует Роналду The Telegraph.

За всю карьеру Роналду выиграл 22 трофея.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 17:20
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