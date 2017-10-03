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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Криштиану Роналду: без трофеев я чувствую себя пустым
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал, что всегда голоден до трофеев.
"Для меня главное – это выигрывать трофеи. Мы работаем 10-11 месяцев, и если вы ничего не выигрываете, вы чувствуете себя пустым. Мне нравится выигрывать трофеи – как командные, так и личные, потому что я много работаю для этого", - цитирует Роналду The Telegraph.
За всю карьеру Роналду выиграл 22 трофея.
"Для меня главное – это выигрывать трофеи. Мы работаем 10-11 месяцев, и если вы ничего не выигрываете, вы чувствуете себя пустым. Мне нравится выигрывать трофеи – как командные, так и личные, потому что я много работаю для этого", - цитирует Роналду The Telegraph.
За всю карьеру Роналду выиграл 22 трофея.
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