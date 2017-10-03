Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:56
Анатолий Бышовец: падение в глазах болельщиков и тренеров сыграло роль в преображении Кокорина (2)
Анатолий Бышовец: падение в глазах болельщиков и тренеров сыграло роль в преображении Кокорина (2)
13:33
Александр Кокорин: шутка с усами была на отдыхе, давайте не будем об этом забывать (видео) (5)
Александр Кокорин: шутка с усами была на отдыхе, давайте не будем об этом забывать (видео) (5)
06:22
Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
Икер Муньяин 11 октября перенесет операцию
Нападающий "Атлетика" из Бильбао Икер Муньяин из-за травмы крестообразных связок коленного состава 11 октября перенесет операцию, сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что в 2015 году Муньяин получил подобную травму и тогда после операции восстанавливался около восьми месяцев.
Отметим, что в 2015 году Муньяин получил подобную травму и тогда после операции восстанавливался около восьми месяцев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.