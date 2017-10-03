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Икер Муньяин 11 октября перенесет операцию

Нападающий "Атлетика" из Бильбао Икер Муньяин из-за травмы крестообразных связок коленного состава 11 октября перенесет операцию, сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что в 2015 году Муньяин получил подобную травму и тогда после операции восстанавливался около восьми месяцев.
Теги: Атлетик
Сегодня, 17:28
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№1 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
большим талантом считался..
Регистрация: 2.09.2013
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