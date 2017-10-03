Икер Муньяин 11 октября перенесет операцию

Нападающий "Атлетика" из Бильбао Икер Муньяин из-за травмы крестообразных связок коленного состава 11 октября перенесет операцию, сообщает пресс-служба клуба.Отметим, что в 2015 году Муньяин получил подобную травму и тогда после операции восстанавливался около восьми месяцев.