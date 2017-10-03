Хали Тьям: "Динамо" хочет стать чемпионом

Полузащитник "Динамо" Хали Тьям заявил, что команда не оставляет надежд даже на чемпионство.После 12 туров "Динамо" идет на 15-м месте."Наша задача - попасть по меньшей мере в шестерку. Мы должны пробиться в еврокубки. Но, как и любой серьезный клуб, мы хотим стать чемпионами", - цитирует футболиста wiwsport.