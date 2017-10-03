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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хали Тьям: "Динамо" хочет стать чемпионом
Полузащитник "Динамо" Хали Тьям заявил, что команда не оставляет надежд даже на чемпионство.
После 12 туров "Динамо" идет на 15-м месте.
"Наша задача - попасть по меньшей мере в шестерку. Мы должны пробиться в еврокубки. Но, как и любой серьезный клуб, мы хотим стать чемпионами", - цитирует футболиста wiwsport.
После 12 туров "Динамо" идет на 15-м месте.
"Наша задача - попасть по меньшей мере в шестерку. Мы должны пробиться в еврокубки. Но, как и любой серьезный клуб, мы хотим стать чемпионами", - цитирует футболиста wiwsport.
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