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Хали Тьям: "Динамо" хочет стать чемпионом

Полузащитник "Динамо" Хали Тьям заявил, что команда не оставляет надежд даже на чемпионство.

После 12 туров "Динамо" идет на 15-м месте.

"Наша задача - попасть по меньшей мере в шестерку. Мы должны пробиться в еврокубки. Но, как и любой серьезный клуб, мы хотим стать чемпионами", - цитирует футболиста wiwsport.
Теги: Динамо
Сегодня, 20:14
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(1)
№9 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 20:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Палата №6 отдыхает,чудак.
Регистрация: 6.03.2015
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
через пару лет

Чемпион лфл, гдето рядом с Торпедо и ФК Москва
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да, с 1976 года...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:25) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asstor
Да уж...

Цитата: Lord_Vik
Не ну чемпионами фнл это всегда пожалуйста. К тому времени и Панч поправится

Цитата: venera
joy

а чего смеетесь
"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом"
солдат можно заменить на любую начальную должность в милиции
амбиции - это всегда хорошо
но амбиции должны соответствовать возможностям


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: grisha (Сегодня, 20:21) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я тоже хочу свиной язык с хреном - но забыл купить
Ем рыбу ))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: imaginary (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
через пару лет
Регистрация: 7.02.2010
№3 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 20:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
joy
Регистрация: 15.04.2009
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:17) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не ну чемпионами фнл это всегда пожалуйста. К тому времени и Панч поправится
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (0)

Да уж...
Регистрация: 24.10.2012
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