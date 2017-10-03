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Гарет Бэйл не сможет играть до ноября

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл будет не сможет помочь своей команде до ноября, сообщает Marca.

Ранее была информация, что валлиец пропустит матчи своей национальной команды против Грузии и Ирландии.
Теги: Бэйл Реал
Сегодня, 22:28
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