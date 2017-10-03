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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Фурсенко: у "Зенита" огромное количество болельщиков, но они находятся в неравных условиях
Сергей Фурсенко: у "Зенита" огромное количество болельщиков, но они находятся в неравных условиях
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Анатолий Бышовец: падение в глазах болельщиков и тренеров сыграло роль в преображении Кокорина (2)
Гарет Бэйл не сможет играть до ноября
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл будет не сможет помочь своей команде до ноября, сообщает Marca.
Ранее была информация, что валлиец пропустит матчи своей национальной команды против Грузии и Ирландии.
Ранее была информация, что валлиец пропустит матчи своей национальной команды против Грузии и Ирландии.
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