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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Жозе Моуринью: у меня нет сомнений, что "Бенфика" сильнее ЦСКА и "Базеля"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о соперниках по группе в Лиге чемпионов.
"Поражение "Бенфики" со счетом 0:5 "Базелю" не поменяло мое мнение о том, что они наш самый сильный соперник в группе. Нас ждут два сложнейших матча. У меня нет сомнений, что "Бенфика" сильнее ЦСКА и "Базеля", - цитирует Моуринью SAPO Desporto.
"Поражение "Бенфики" со счетом 0:5 "Базелю" не поменяло мое мнение о том, что они наш самый сильный соперник в группе. Нас ждут два сложнейших матча. У меня нет сомнений, что "Бенфика" сильнее ЦСКА и "Базеля", - цитирует Моуринью SAPO Desporto.
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