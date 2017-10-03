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Жозе Моуринью: у меня нет сомнений, что "Бенфика" сильнее ЦСКА и "Базеля"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о соперниках по группе в Лиге чемпионов.

"Поражение "Бенфики" со счетом 0:5 "Базелю" не поменяло мое мнение о том, что они наш самый сильный соперник в группе. Нас ждут два сложнейших матча. У меня нет сомнений, что "Бенфика" сильнее ЦСКА и "Базеля", - цитирует Моуринью SAPO Desporto.
Теги: Моуринью Базель Манчестер Юнайтед Бенфика ЦСКА
Сегодня, 22:39
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5
(1)
№5 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 23:40) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Бенфика очень слаба ,у неё нет шансов даже на третье место.
Регистрация: 28.12.2012
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 23:39) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
У МЕНЯ НЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО "БЕНФИКА" СИЛЬНЕЕ ЦСКА И "БАЗЕЛЯ"

Опечатка.
На месте слова "сомнений" должно быть слово "сведений".


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 23:04) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
похоже поможет Маур Бенфике очками, чтобы осликов слить))
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: Магомед83 Москвабад (Сегодня, 23:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: grisha
Тоже получил указания ставить англичан после совещания с Президентом Англии - )))))))))))))))))))))))))))))
))

в англии нет президента, ты бы это знал если бы меньше пил ягуар и прогуливал свою шарагу


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в этой вселенной бесконечны только две вещи: вкус чефира и тупость долбоёбов в комментариях
Регистрация: 15.08.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:48) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Тоже получил указания ставить англичан после совещания с Президентом Англии - )))))))))))))))))))))))))))))
))
Регистрация: 19.04.2017
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