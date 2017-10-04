Защитник "Реала" Марсело подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает El Mundo Deportivo.Отмечается, что Марсело нарушил закон в 2013 году и теперь налоговые органы страны требуют от игрока мадридской команды 400 тысяч евро.