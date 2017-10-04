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Марсело подозревается в уклонении от уплаты налогов

Защитник "Реала" Марсело подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает El Mundo Deportivo.

Отмечается, что Марсело нарушил закон в 2013 году и теперь налоговые органы страны требуют от игрока мадридской команды 400 тысяч евро.
Теги: Марсело Реал
Сегодня, 01:04
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