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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Лацио" проведет два матча при закрытой фанатской трибуне
"Лацио" из-за расистских выкриков своих болельщиков в матче чемпионата Италии с "Сассуоло" проведет два домашних матча без активных болельщиков, сообщает Football Italia.
"Лацио" в воскресенье на своем поле разгромил "Сассуоло" со счетом 6:1. Отмечается, что во время игры фанаты римской команды оскорбляли темнокожих игроков "Сассуоло" Клода Аджапонга и Альфреда Дункана.
"Лацио" в воскресенье на своем поле разгромил "Сассуоло" со счетом 6:1. Отмечается, что во время игры фанаты римской команды оскорбляли темнокожих игроков "Сассуоло" Клода Аджапонга и Альфреда Дункана.
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