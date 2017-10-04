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"Лацио" проведет два матча при закрытой фанатской трибуне

"Лацио" из-за расистских выкриков своих болельщиков в матче чемпионата Италии с "Сассуоло" проведет два домашних матча без активных болельщиков, сообщает Football Italia.

"Лацио" в воскресенье на своем поле разгромил "Сассуоло" со счетом 6:1. Отмечается, что во время игры фанаты римской команды оскорбляли темнокожих игроков "Сассуоло" Клода Аджапонга и Альфреда Дункана.
Теги: Лацио
Сегодня, 01:18
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