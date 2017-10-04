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Богдан Бутко не примет участие в отборочных матчах чемпионата мира-2018

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко не примет участие в отборочных матчах чемпионата мира-2018 матчах за сборную Украины против Косово и Хорватии, сообщает официальный сайт ФФУ.

Повреждение задней поверхности бедра, полученное футболистом в матче украинской премьер-лиги с "Карпатами" (2:0), требует минимум десятидневного лечения.
Теги: Бутко Сборная Украины
Сегодня, 02:03
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