Защитник "Шахтера" Богдан Бутко не примет участие в отборочных матчах чемпионата мира-2018 матчах за сборную Украины против Косово и Хорватии, сообщает официальный сайт ФФУ.Повреждение задней поверхности бедра, полученное футболистом в матче украинской премьер-лиги с "Карпатами" (2:0), требует минимум десятидневного лечения.