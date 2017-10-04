Кронке готов купить акции Усманова в "Арсенале" за 525 миллионов фунтов

Владелец контрольного пакета акций "Арсенала" Стэн Кронке сделал предложение российскому бизнесмену Алишеру Усманову о покупке его доли в клубе на сумму 525 млн фунтов, сообщает The Guardian.Кронке владеет 67 процентами акций лондонцев, Усманову принадлежат 30,04 процента. Если сделка состоится, Кронке станет практически единоличным владельцем акций клуба.Усманов приобрел 14,5 процента акций "Арсенала" в 2007 году за 75 миллионов фунтов.