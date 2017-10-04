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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Кронке готов купить акции Усманова в "Арсенале" за 525 миллионов фунтов
Владелец контрольного пакета акций "Арсенала" Стэн Кронке сделал предложение российскому бизнесмену Алишеру Усманову о покупке его доли в клубе на сумму 525 млн фунтов, сообщает The Guardian.
Кронке владеет 67 процентами акций лондонцев, Усманову принадлежат 30,04 процента. Если сделка состоится, Кронке станет практически единоличным владельцем акций клуба.
Усманов приобрел 14,5 процента акций "Арсенала" в 2007 году за 75 миллионов фунтов.
Кронке владеет 67 процентами акций лондонцев, Усманову принадлежат 30,04 процента. Если сделка состоится, Кронке станет практически единоличным владельцем акций клуба.
Усманов приобрел 14,5 процента акций "Арсенала" в 2007 году за 75 миллионов фунтов.
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