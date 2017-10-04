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Пьер-Эмерик Обамеянг: английская премьер-лига меня никогда не привлекала

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что его не привлекает чемпионат Англии.

"Английская премьер-лига меня никогда не привлекала. Это мое личное мнение",- цитирует Обамеянга Telefoot.

Ранее 28-летний форвард заявлял, что хочет играть в мадридском "Реале".
Теги: Обамеянг Боруссия Д
Сегодня, 07:05
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