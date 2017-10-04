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Георгий Джикия рассказал, о чем попросил его Массимо Каррера перед отъездом в сборную

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия прокомментировал вызов в национальную команду.

"Давали ли напутствия партнеры по "Спартаку"? Конечно. Попрощались друг с другом в раздевалке после игры с "Уралом". Денис Глушаков пожелал удачи не только нам троим, но и другим ребятам. Почти половина команды разъехалась по сборным. Тепло расстались, с теми же эмоциями и соберемся.

Массимо Каррера? Само собой. Присоединился к пожеланиям и попросил вернуться без травм", - передает слова Джикии RT.
Теги: Джикия Сборная России Спартак
Сегодня, 08:27
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