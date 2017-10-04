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Глава ВФСО "Динамо": может, Кобелев думал, что Погребняк будет звездой

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский прокомментировал контракт форварда Павла Погребняка.

– Были ли переговоры о снижении гонорара, и почему клуб не может трудоустроить форварда?

– Контракт грамотно составлен. Похоже, что все составители контракта приложили максимум усилий к тому, чтобы он был составлен именно в таком жестком варианте, который практически невозможно изменить. Вот и мы не можем. Контракт Погребняка – железобетонный. Уйти игрок может только туда, куда сам согласится. Но в ведущие клубы пока, к сожалению, не зовут.

Обязанность Павла по контракту – приезжать на тренировки. Эти обязанности он прилежно исполняет – приезжает и интенсивно тренируется.

– Правда ли, что зарплата форварда составляет 2 миллиона евро в год?

– Давайте скажу так: эта информация похожа на правду, но несколько завышена. Все же мы еще не потеряли надежду, что Павел заиграет… Прекрасно помню, как он выступал в лучшие годы, это был настоящий лидер тех команд, где он играл. Мы всячески заинтересованы в том, чтобы Павел показывал результат, но определение места игрока в составе – прерогатива главного тренера, и ни руководство клуба, ни общество "Динамо" не влияют и не будут влиять на эти функции тренера.

– Вы же наверняка хотели встретиться с теми менеджерами, которые подписывали такой договор?

– А смысл? Кобелев заключал. И что — посмотреть ему в глаза? Он скажет, что думал – Погребняк будет звездой. А вас не удивляет, что Жиркова приобрели за 15 миллионов евро, а в «Зенит» продали за 640 тысяч? Это более значимые суммы, чем в случае с Погребняком. Или Денисов. Он был куплен за 21 миллион, а ушел бесплатно, при этом на срок аренды в "Локомотив" мы ему платили ежемесячно 200 тысяч евро.

СЭ
Теги: Динамо Погребняк
Сегодня, 09:21
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7
(2)
№7 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 10:23) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
распил бля....до клуба нет дела
Регистрация: 13.04.2016
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:14) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: Moonspell
Жаль мне Динамо! Как бы и их не потерять как потеряли Торпедо!

Жалко-то жалко, но ведь Динамо-это история футбола СССР и России, они возьмут пример со Спартака, болелы которого везде говорят, что Спартак будет всегда, а другой клуб-временщик, к примеру. Так что, не переживайте особо. Все будет хорошо, и Динамо будет... пока не развалится.
Вот придет какой-нибудь умный частник-еврей, и все будет. Евреи они такие, свои деньги только и тратят на клубы, частные деньги.

Щелкнул клювом?..БАКЛАН.
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:13) #
  • 0
  •  (2)
online

А куда смотрел тот же Степашин? Влиятельный человек, мог бы взять под контроль крупные контракты. А сейчас просто возмущается!
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:02) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Moonspell
Жаль мне Динамо! Как бы и их не потерять как потеряли Торпедо!

Жалко-то жалко, но ведь Динамо-это история футбола СССР и России, они возьмут пример со Спартака, болелы которого везде говорят, что Спартак будет всегда, а другой клуб-временщик, к примеру. Так что, не переживайте особо. Все будет хорошо, и Динамо будет... пока не развалится.
Вот придет какой-нибудь умный частник-еврей, и все будет. Евреи они такие, свои деньги только и тратят на клубы, частные деньги.
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:57) #
  • +1
  •  (1)

У нас в футболе деньги делают, а не играют
Регистрация: 26.01.2017
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Они сами себя потеряли.Растащили команду.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 09:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль мне Динамо! Как бы и их не потерять как потеряли Торпедо!
Регистрация: 2.06.2009
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