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Григорий Иванов: со "Спартаком" "Урал" сыграл просто безобразно

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопросы по гостевому матчу со «Спартаком» (0:2) в рамках 12-го тура РФПЛ.

– Сложно что-то говорить о прошедшем матче со «Спартаком». На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве.

– Можно сказать, что в матче с «Уралом» «Спартаку» удалось показать пока что свою лучшую игру в сезоне?

– Я бы не стал так говорить. Думаю, их лучшие матчи еще впереди. Но в игре с нами красно-белые мне очень понравились. Прежде всего своим движением.

– Чемпионат Росиии близится к экватору. «Урал» с 16 очками расположился в середине турнирной таблицы – на восьмом месте. Вы довольным промежуточным результатом?

– Какие-то выводы мы будем делать только в конце сезона, а не сейчас. Таблица очень плотная, все команды рядом. При этом клубы, которые сейчас идут ниже нас, тоже стали набирать очки. Так что пока рано говорить о наших результатах.

– В чемпионате наступил перерыв на игры национальных команд. Нападающий «Урала» Владимир Ильин в прошлом году получал приглашение в состав главной команды страны, а сейчас остался за бортом. Не обидно, что в этот раз из вашей команды никого не вызвали?

– Значит, сейчас мы этого не достойны. Есть главный тренер сборной, и его работа заключается в том, чтобы выбирать сильнейших на данный момент. Если из наших ребят никого не вызвали, значит, есть игроки сильнее.

– В прошлом сезоне «Урал» остановился в шаге от триумфа в Кубке России, проиграв в финале «Локомотиву». В этот раз вы вылетели в первом же раунде после разгрома от «Шинника»…

– Так получилось, что у нас было очень много травмированных футболистов – как сейчас у «Спартака». В игре не принимали участия многие игроки основного состава. Но на таких полях, как в Ярославле, просто нельзя играть в футбол. В то же время я не хочу умалять заслуг «Шинника», который, если говорить объективно, полностью переиграл нас в той встрече.

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Теги: Урал
Сегодня, 09:42
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№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Урал сыграл так, как ему позволил Спартак
Регистрация: 14.04.2008
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