Григорий Иванов: со "Спартаком" "Урал" сыграл просто безобразно

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопросы по гостевому матчу со «Спартаком» (0:2) в рамках 12-го тура РФПЛ.– Сложно что-то говорить о прошедшем матче со «Спартаком». На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве.– Я бы не стал так говорить. Думаю, их лучшие матчи еще впереди. Но в игре с нами красно-белые мне очень понравились. Прежде всего своим движением.– Какие-то выводы мы будем делать только в конце сезона, а не сейчас. Таблица очень плотная, все команды рядом. При этом клубы, которые сейчас идут ниже нас, тоже стали набирать очки. Так что пока рано говорить о наших результатах.– Значит, сейчас мы этого не достойны. Есть главный тренер сборной, и его работа заключается в том, чтобы выбирать сильнейших на данный момент. Если из наших ребят никого не вызвали, значит, есть игроки сильнее.– Так получилось, что у нас было очень много травмированных футболистов – как сейчас у «Спартака». В игре не принимали участия многие игроки основного состава. Но на таких полях, как в Ярославле, просто нельзя играть в футбол. В то же время я не хочу умалять заслуг «Шинника», который, если говорить объективно, полностью переиграл нас в той встрече.