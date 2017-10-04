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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Григорий Иванов: со "Спартаком" "Урал" сыграл просто безобразно
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопросы по гостевому матчу со «Спартаком» (0:2) в рамках 12-го тура РФПЛ.
– Сложно что-то говорить о прошедшем матче со «Спартаком». На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве.
– Можно сказать, что в матче с «Уралом» «Спартаку» удалось показать пока что свою лучшую игру в сезоне?
– Я бы не стал так говорить. Думаю, их лучшие матчи еще впереди. Но в игре с нами красно-белые мне очень понравились. Прежде всего своим движением.
– Чемпионат Росиии близится к экватору. «Урал» с 16 очками расположился в середине турнирной таблицы – на восьмом месте. Вы довольным промежуточным результатом?
– Какие-то выводы мы будем делать только в конце сезона, а не сейчас. Таблица очень плотная, все команды рядом. При этом клубы, которые сейчас идут ниже нас, тоже стали набирать очки. Так что пока рано говорить о наших результатах.
– В чемпионате наступил перерыв на игры национальных команд. Нападающий «Урала» Владимир Ильин в прошлом году получал приглашение в состав главной команды страны, а сейчас остался за бортом. Не обидно, что в этот раз из вашей команды никого не вызвали?
– Значит, сейчас мы этого не достойны. Есть главный тренер сборной, и его работа заключается в том, чтобы выбирать сильнейших на данный момент. Если из наших ребят никого не вызвали, значит, есть игроки сильнее.
– В прошлом сезоне «Урал» остановился в шаге от триумфа в Кубке России, проиграв в финале «Локомотиву». В этот раз вы вылетели в первом же раунде после разгрома от «Шинника»…
– Так получилось, что у нас было очень много травмированных футболистов – как сейчас у «Спартака». В игре не принимали участия многие игроки основного состава. Но на таких полях, как в Ярославле, просто нельзя играть в футбол. В то же время я не хочу умалять заслуг «Шинника», который, если говорить объективно, полностью переиграл нас в той встрече.
Известия
– Сложно что-то говорить о прошедшем матче со «Спартаком». На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве.
– Можно сказать, что в матче с «Уралом» «Спартаку» удалось показать пока что свою лучшую игру в сезоне?
– Я бы не стал так говорить. Думаю, их лучшие матчи еще впереди. Но в игре с нами красно-белые мне очень понравились. Прежде всего своим движением.
– Чемпионат Росиии близится к экватору. «Урал» с 16 очками расположился в середине турнирной таблицы – на восьмом месте. Вы довольным промежуточным результатом?
– Какие-то выводы мы будем делать только в конце сезона, а не сейчас. Таблица очень плотная, все команды рядом. При этом клубы, которые сейчас идут ниже нас, тоже стали набирать очки. Так что пока рано говорить о наших результатах.
– В чемпионате наступил перерыв на игры национальных команд. Нападающий «Урала» Владимир Ильин в прошлом году получал приглашение в состав главной команды страны, а сейчас остался за бортом. Не обидно, что в этот раз из вашей команды никого не вызвали?
– Значит, сейчас мы этого не достойны. Есть главный тренер сборной, и его работа заключается в том, чтобы выбирать сильнейших на данный момент. Если из наших ребят никого не вызвали, значит, есть игроки сильнее.
– В прошлом сезоне «Урал» остановился в шаге от триумфа в Кубке России, проиграв в финале «Локомотиву». В этот раз вы вылетели в первом же раунде после разгрома от «Шинника»…
– Так получилось, что у нас было очень много травмированных футболистов – как сейчас у «Спартака». В игре не принимали участия многие игроки основного состава. Но на таких полях, как в Ярославле, просто нельзя играть в футбол. В то же время я не хочу умалять заслуг «Шинника», который, если говорить объективно, полностью переиграл нас в той встрече.
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