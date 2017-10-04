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Криштиану Роналду рассказал, почему решился на переход из ""МЮ" в "Реал"

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о переходе из "Манчестер Юнайтед" в мадридский "Реал". Напомним, его переход обошелся "сливочным" в 94 млн евро, на тот момент это был самый дорогой трансфер в истории футбола.

"Я никогда не забуду "Манчестер Юнайтед". Именно в этом клубе я стал сильнее. Каждый день я тренировался с лучшими игроками планеты, и благодаря им вышел на новый уровень. Если вы талантливый игрок, который при этом много работает, то успех не заставит себя ждать. Вы обязательно окажетесь среди лучших футболистов мира. Думаю, сейчас я именно в таком статусе.

Когда мой самолет сел в аэропорту Мадрида, я сразу же почувствовал огромное внимание. Ту атмосферу не забыть. Это был великолепный прием. Помню, сколько людей пришли на мою презентацию. Честно говоря, я был в восторге. Это был самый настоящий сюрприз. Чувствую, что люди в Испании живут футболом, и мне это очень нравится.

Почему я перешел в "Реал"? В один прекрасный день я сказал себе, что это новый вызов. Я хотел перебраться в Мадрид, и доказать всем, что я – сильный футболист. Думаю, у меня это получилось", - - сказал Роналду.

Советский спорт
Теги: Роналду Манчестер Юнайтед Реал
Сегодня, 09:53
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:17) #
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Не добавить, не убавить, профессионал!
Так и в жизни, только многим мешает "если"


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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