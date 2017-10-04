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Анатолий Бышовец: некоторые новички сборной способны ее усилить

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец заявил, что новички, вызванные в состав сборной России на товарищеские матчи против команд Южной Кореи и Ирана, способны усилить игру.

"Нынешний состав национальной команды говорит о том, что прошлый сбор оказался продуктивным. Очевидно, что список кандидатов стал шире, и это положительный момент. Никто не говорит, что новые игроки сразу станут основными, и все они поедут на чемпионат мира. Скорее это работа на перспективу. Все-таки у сборной уже есть определенный состав, который сыгрывался и прошел через крупный турнир - Кубок конфедераций.

Тем не менее, некоторые из новичков вполне способны усилить нынешний состав" - цитируют Бышовца "Известия".
Теги: Бышовец Сборная России
Сегодня, 10:15
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