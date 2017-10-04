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Вячеслав Шевчук: Луческу любил бразильцев, а украинцев прессовал и критиковал

Экс-защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал об особенностях работы с бывшим наставником "горняков" Мирчей Луческу.

"Луческу больше всего любил бразильцев. А как их не любить, если Фернандиньо, Виллиан и Дуглас Коста были топовыми игроками? Раца он тоже любил, но у них давняя любовь, как между сыном и отцом. С Рацем у нас были не очень хорошие отношения, а больше всего разжигал эту обстановку Луческу.

Когда Виллиан мне не помогал на фланге, я "пихал" ему так, что он потом две недели со мной не разговаривал. А с Моуринью в "Челси" Виллиан уже трудился по всему флангу. Это было у него заложено еще в "Шахтере".

Конечно, мы были недовольны, что Луческу всегда прессовал и критиковал украинских игроков. Бразильцев и Срну он очень редко критиковал", - цитирует Шевчука "Футбол 24".
Теги: Шахтер Луческу
Сегодня, 11:05
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