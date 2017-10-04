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Илья Абаев: "Ростов" оказался идеальным вариантом продолжения карьеры

Вратарь "Ростова" Илья Абаев рассказал о том, почему принял предложение донского клуба.

– Как возник вариант с переходом в "Ростов"?

– Все решилось буквально за пару дней. Мне позвонили, и я согласился. "Ростов" оказался идеальным вариантом продолжения карьеры.

– В 36 лет не каждый решится на переезд в другой город.

– В этом не было никакой проблемы, да и семья отнеслась положительно к переменам. Супруга понимает, что она замужем за футболистом. Я всегда чувствую ее поддержку и благодарен ей за это.

– В 36 лет трудно постоянно выкладываться на сто процентов?

– Нет, возраст абсолютно не помеха, чувствую себя прекрасно на тренировках. Если правильно относиться к делу, никаких проблем не возникнет.

– У вас были кумиры среди вратарей?

– Лев Яшин, Ринат Дасаев. А сейчас нравится Буффон, так как он показывает великолепную игру в достаточно зрелом возрасте.

– Вы рассказывали что Ростов знаменит семечками и раками. Уже успели попробовать что-нибудь из этого?

– Конечно же, раки попробовал. Понравилось ли мне? Пару раз в год можно. Но главное, что нам нравится Ростов-на-Дону, мы очень комфортно себя здесь чувствуем. Ростов стал для меня родным, и это помогает.

ФК "Ростов"
Теги: Абаев Ростов
Сегодня, 11:31
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