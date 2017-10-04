Илья Абаев: "Ростов" оказался идеальным вариантом продолжения карьеры

Вратарь "Ростова" Илья Абаев рассказал о том, почему принял предложение донского клуба.– Все решилось буквально за пару дней. Мне позвонили, и я согласился. "Ростов" оказался идеальным вариантом продолжения карьеры.– В этом не было никакой проблемы, да и семья отнеслась положительно к переменам. Супруга понимает, что она замужем за футболистом. Я всегда чувствую ее поддержку и благодарен ей за это.– Нет, возраст абсолютно не помеха, чувствую себя прекрасно на тренировках. Если правильно относиться к делу, никаких проблем не возникнет.– Лев Яшин, Ринат Дасаев. А сейчас нравится Буффон, так как он показывает великолепную игру в достаточно зрелом возрасте.– Конечно же, раки попробовал. Понравилось ли мне? Пару раз в год можно. Но главное, что нам нравится Ростов-на-Дону, мы очень комфортно себя здесь чувствуем. Ростов стал для меня родным, и это помогает.