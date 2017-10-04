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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Далер Кузяев: Манчини видит все, мимо него мышь не проскользнет
Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев рассказал о работе в питерском клубе с Роберто Манчини.
– У вас на данный момент очень удачно складывается сезон в "Зените". Как это объясняете?
– У меня нет однозначного ответа на этот счет. Классная команда, в которой собраны замечательные исполнители, главный тренер с таким именем, – эти два фактора повлияли и на мою игру.
– В "Зените" сумасшедшая конкуренция. Это давит или, наоборот, помогает?
– Давление, безусловно, присутствует. На каждой позиции в нашей команде по 3–4 игрока. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Дашь слабину – сразу теряешь место в основе.
– Манчини подмечает, кто и где недорабатывает?
– Он видит все, мимо него мышь не проскользнет.
– Как у вас с ним складываются отношения?
– Отношения у нас рабочие. Вне тренировок общались пару раз. Я не тот игрок, с которым необходимо регулярное общение с тренером. Для меня самое главное – это его советы и замечания. Роберто в меру строгий тренер, в то же время с чувством юмора у него все в порядке, любит пошутить.
– Вы забили гол "Спартаку". Какие были ощущения?
– Забить "Спартаку" было в кайф. Эмоции невероятные, потому что это действующий чемпион и забить им хотелось особенно. Для меня этот гол будет одним из самых памятных в карьере, тем более при такой поддержке.
– Почему "Зенит", удачно выступая в еврокубках, в играх с аутсайдерами РПФЛ порой плывет?
– Состав "Зенита" сильно обновился, пришел новый тренер. Мы довольно молодая команда, которой, возможно, не хватает опыта. Должно пройти время – и все наладится. Мы будем более стабильны. И все же мы очень хорошо идем и в РПФЛ, и в еврокубках. В каждом матче побеждать невозможно, тем более когда соперники настраиваются на игру с "Зенитом" как на последний матч в жизни.
– И все же, кажется, "Зениту" играть с сильными соперниками легче, чем с потенциальными аутсайдерами.
– Нас нельзя упрекнуть в плохом настрое. Команды, которые находятся во второй восьмерке нашего чемпионата, предпочитают играть от обороны, и таким командам забить всегда непросто. А сильные клубы играют в открытый футбол, и в этом плане нам легче реализовывать моменты в атаке.
- Думаете о возможности поиграть в европейском топ-чемпионате?
– Сейчас я в "Зените", и мне здесь хорошо, что будет дальше – не знаю. Любой игрок, наверное, хотел бы попробовать свои силы где-то еще, уровнем выше. Мне нравится английский футбол, давно болею за "Арсенал". Но, повторюсь, я в "Зените" только 3 месяца и считаю, что нужно проявить себя здесь для начала.
– Хотите пойти по пути Андрея Аршавина?
– У каждого свой путь. А с Андреем я, кстати, незнаком.
Советский спорт
– У вас на данный момент очень удачно складывается сезон в "Зените". Как это объясняете?
– У меня нет однозначного ответа на этот счет. Классная команда, в которой собраны замечательные исполнители, главный тренер с таким именем, – эти два фактора повлияли и на мою игру.
– В "Зените" сумасшедшая конкуренция. Это давит или, наоборот, помогает?
– Давление, безусловно, присутствует. На каждой позиции в нашей команде по 3–4 игрока. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Дашь слабину – сразу теряешь место в основе.
– Манчини подмечает, кто и где недорабатывает?
– Он видит все, мимо него мышь не проскользнет.
– Как у вас с ним складываются отношения?
– Отношения у нас рабочие. Вне тренировок общались пару раз. Я не тот игрок, с которым необходимо регулярное общение с тренером. Для меня самое главное – это его советы и замечания. Роберто в меру строгий тренер, в то же время с чувством юмора у него все в порядке, любит пошутить.
– Вы забили гол "Спартаку". Какие были ощущения?
– Забить "Спартаку" было в кайф. Эмоции невероятные, потому что это действующий чемпион и забить им хотелось особенно. Для меня этот гол будет одним из самых памятных в карьере, тем более при такой поддержке.
– Почему "Зенит", удачно выступая в еврокубках, в играх с аутсайдерами РПФЛ порой плывет?
– Состав "Зенита" сильно обновился, пришел новый тренер. Мы довольно молодая команда, которой, возможно, не хватает опыта. Должно пройти время – и все наладится. Мы будем более стабильны. И все же мы очень хорошо идем и в РПФЛ, и в еврокубках. В каждом матче побеждать невозможно, тем более когда соперники настраиваются на игру с "Зенитом" как на последний матч в жизни.
– И все же, кажется, "Зениту" играть с сильными соперниками легче, чем с потенциальными аутсайдерами.
– Нас нельзя упрекнуть в плохом настрое. Команды, которые находятся во второй восьмерке нашего чемпионата, предпочитают играть от обороны, и таким командам забить всегда непросто. А сильные клубы играют в открытый футбол, и в этом плане нам легче реализовывать моменты в атаке.
- Думаете о возможности поиграть в европейском топ-чемпионате?
– Сейчас я в "Зените", и мне здесь хорошо, что будет дальше – не знаю. Любой игрок, наверное, хотел бы попробовать свои силы где-то еще, уровнем выше. Мне нравится английский футбол, давно болею за "Арсенал". Но, повторюсь, я в "Зените" только 3 месяца и считаю, что нужно проявить себя здесь для начала.
– Хотите пойти по пути Андрея Аршавина?
– У каждого свой путь. А с Андреем я, кстати, незнаком.
Советский спорт
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