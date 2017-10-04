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Виталий Мутко посетил тренировку сборной России

Президент РФС Виталий Мутко посетил тренировку сборной России, которая готовится к товарищескому матчу с командой Южной Кореи, информирует "Чемпионат".

7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 11:54
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