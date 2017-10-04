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Александр Головин тренировался по индивидуальной программе

Полузащитник сборной России Александр Головин занимается сегодня по индивидуальной программе, информирует пресс-служба команды в твиттере.

Футболист ЦСКА принимал участие в тренировке сборной, но работал отдельно. Напомним, у Головина травма голеностопного сустава.
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 11:56
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