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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Жирков пропускает тренировку сборной России
Полузащитник Юрий Жирков пропускает тренировку сборной России, передает "Р-Спорт".
Занятие национальной команды проходит на базе в Новогорске в рамках подготовки к контрольным матчам со сборными Южной Кореи (7 октября, Москва) и Ирана (10 октября, Казань).
Во вторник Жирков завершил занятие раньше остальных футболистов сборной. Ранее сообщалось, что полузащитник Александр Головин сегодня занимался по индивидуальной программе.
Занятие национальной команды проходит на базе в Новогорске в рамках подготовки к контрольным матчам со сборными Южной Кореи (7 октября, Москва) и Ирана (10 октября, Казань).
Во вторник Жирков завершил занятие раньше остальных футболистов сборной. Ранее сообщалось, что полузащитник Александр Головин сегодня занимался по индивидуальной программе.
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