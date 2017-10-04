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Юрий Жирков пропускает тренировку сборной России

Полузащитник Юрий Жирков пропускает тренировку сборной России, передает "Р-Спорт".

Занятие национальной команды проходит на базе в Новогорске в рамках подготовки к контрольным матчам со сборными Южной Кореи (7 октября, Москва) и Ирана (10 октября, Казань).

Во вторник Жирков завершил занятие раньше остальных футболистов сборной. Ранее сообщалось, что полузащитник Александр Головин сегодня занимался по индивидуальной программе.
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 12:36
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