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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Быстров: Мутко обещал восстановить украденные медали, до сих пор ничего не сделано
Бывший полузащитник "Зенита", выступающий за "Тосно", Владимир Быстров вспомнил об истории с ограблением его дома в 2015 году.
– Дело убрали в архив, как я узнал недавно. И лежит оно теперь спокойненько среди таких же, наверное, сотен дел. Видимо, никого не волнует, что вооруженные люди вламываются в твой дом и убивают собак.
– Вы для себя сделали выводы из этой ситуации?
– А какие тут сделаешь выводы? Вот такие вещи у нас происходят, и никто от них не застрахован.
– Как-то дополнительно укрепили свой дом после этого?
– В принципе у меня все было – и сигнализация, и все остальное. Дома-то уже давно никто ничего не хранит. Да и я не любитель дорогих часов, к примеру. Унесли все что могли, но чего-то сверхъестественного они не нашли. Да и не могли найти. Деньги под подушкой я не прятал. Это было глупо с их стороны. Единственное, жалко собак. Ну, и слава богу, что никого дома не было. Хотя один человек пострадал - охранник.
– Что с ним случилось?
– Избили его. Искали сейфы, еще чего-то.
– А что с медалями, которые у вас украли?
– Понятно, что детские медали, кубки там всякие уже не вернуть, но медали за победы в чемпионатах России и на Евро-2008 я бы хотел восстановить. Сразу после этого ограбления в 2015 году я обратился в РФС к Мутко с просьбой восстановить их. Он пообещал, сказал, что все сделает, но до сих пор ничего не сделано, - цитирует Быстрова Фонтанка.
– Дело убрали в архив, как я узнал недавно. И лежит оно теперь спокойненько среди таких же, наверное, сотен дел. Видимо, никого не волнует, что вооруженные люди вламываются в твой дом и убивают собак.
– Вы для себя сделали выводы из этой ситуации?
– А какие тут сделаешь выводы? Вот такие вещи у нас происходят, и никто от них не застрахован.
– Как-то дополнительно укрепили свой дом после этого?
– В принципе у меня все было – и сигнализация, и все остальное. Дома-то уже давно никто ничего не хранит. Да и я не любитель дорогих часов, к примеру. Унесли все что могли, но чего-то сверхъестественного они не нашли. Да и не могли найти. Деньги под подушкой я не прятал. Это было глупо с их стороны. Единственное, жалко собак. Ну, и слава богу, что никого дома не было. Хотя один человек пострадал - охранник.
– Что с ним случилось?
– Избили его. Искали сейфы, еще чего-то.
– А что с медалями, которые у вас украли?
– Понятно, что детские медали, кубки там всякие уже не вернуть, но медали за победы в чемпионатах России и на Евро-2008 я бы хотел восстановить. Сразу после этого ограбления в 2015 году я обратился в РФС к Мутко с просьбой восстановить их. Он пообещал, сказал, что все сделает, но до сих пор ничего не сделано, - цитирует Быстрова Фонтанка.
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