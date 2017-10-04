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Владимир Быстров: Мутко обещал восстановить украденные медали, до сих пор ничего не сделано

Бывший полузащитник "Зенита", выступающий за "Тосно", Владимир Быстров вспомнил об истории с ограблением его дома в 2015 году.

– Дело убрали в архив, как я узнал недавно. И лежит оно теперь спокойненько среди таких же, наверное, сотен дел. Видимо, никого не волнует, что вооруженные люди вламываются в твой дом и убивают собак.

– Вы для себя сделали выводы из этой ситуации?

– А какие тут сделаешь выводы? Вот такие вещи у нас происходят, и никто от них не застрахован.

– Как-то дополнительно укрепили свой дом после этого?

– В принципе у меня все было – и сигнализация, и все остальное. Дома-то уже давно никто ничего не хранит. Да и я не любитель дорогих часов, к примеру. Унесли все что могли, но чего-то сверхъестественного они не нашли. Да и не могли найти. Деньги под подушкой я не прятал. Это было глупо с их стороны. Единственное, жалко собак. Ну, и слава богу, что никого дома не было. Хотя один человек пострадал - охранник.

– Что с ним случилось?

– Избили его. Искали сейфы, еще чего-то.

– А что с медалями, которые у вас украли?

– Понятно, что детские медали, кубки там всякие уже не вернуть, но медали за победы в чемпионатах России и на Евро-2008 я бы хотел восстановить. Сразу после этого ограбления в 2015 году я обратился в РФС к Мутко с просьбой восстановить их. Он пообещал, сказал, что все сделает, но до сих пор ничего не сделано, - цитирует Быстрова Фонтанка.
Теги: Быстров Мутко
Сегодня, 12:42
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(1)
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:59) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
действительно,собак жалко..из-за какой-то крысы
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
твари...


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:47) #
  • -2
  •  (4)
online

Жалко тебя, Володя!
Но у Мутко таких как ты, десятки тысяч футболистов!
За всеми не уследишь.
Медали и сам бы мог заказать.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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