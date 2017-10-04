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Виталий Мутко: надеюсь, мы повысим свой уровень на чемпионате мира

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке сборной России к товарищеским матчам против Кореи и Ирана. Его слова передает корреспондент Rusfootball.info.

- Мы с командой давно общаемся. Новое поколение футболистов сильно мотивировано. Среди них Кузяев, Головин. Миранчуки, Кутепов, Зобнин - они по другому смотрят на футбол и относятся к тренировкам. Вообще команда сбалансированная. Рауш появился в сборной, он добавит конкуренции. Вообще, на Кубке конфедераций мы проявили характер. Надеюсь, мы повысим свой уровень на чемпионате мира.

- Как оцениваете возвращение Кокорина?

- Это уже другой человек, как спортсмен. Сегодня он привел себя в хорошую форму и находится в оптимальном состоянии. Надеюсь, что он сделал в человеческом плане определенные выводы. Мы видим, что он вовлечен в футбол. И это самое главное. Он получает удовольствие от футбола. Саша привел себя в порядок и стал настоящим профессионалом. Это отличный пример для молодых футболистов. Все игроки сборной мотивированы.

- Впереди матч с Южной Кореей. Как думаете, на Игоря Акинфеева может давить воспоминания о неудачном матче на Чемпионате мира в Бразилии?

- Думаю, что нет. Забудьте об этом. Он профессионал и лучший вратарь страны. Все эти статистики - ерунда. Он очень ответственно относится к своей профессии.

- Как здоровье у Жиркова и Головина?

- Юра немного простудился. У Саша состояние нормальное, он занимается по индивидуальной программе сейчас. Врачи примут решение будут ли они играть или нет.

- Сегодня УЕФА открыл дисциплинарное дело на "Спартак" за расизм. Это вызывает у вас беспокойство?

- Сложно сказать. Там был делегат от УЕФА. Если что-то было, то будут наказывать. Я там не был, не знаю что было. Какой в России расизм? Этого нет в принципе.

- Недавно "Спартак" наказывали за петарды на стадионе?

- С этим клубу нужно бороться. Например, взаимодействовать с болельщиками. С ними нужно говорить, в любом случае это молодежная политика.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 12:52
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№1 Написал: Сержант Кисловодск (Сегодня, 13:19) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
то есть-- ДО чемпионата мира повышать уровень не обязательно?
Регистрация: 14.11.2012
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