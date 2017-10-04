УЕФА открыл дело в отношении "Спартака": расистское поведение

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" из-за проявлений расизма в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА с английским "Ливерпулем".Ранее сообщалось, что по словам нападающего мерсисайдцев Бобби Адеканье, он подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых. После встречи представители "Ливерпуля" подали жалобу в УЕФА."Дисциплинарное разбирательство было открыто после матча группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Обвинения против "Спартака": расистское поведение (уханье)", - сообщила пресс-служба УЕФА.Сообщается, что решение по дисциплинарному делу будет принято 19 октября.