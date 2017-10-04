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УЕФА открыл дело в отношении "Спартака": расистское поведение

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" из-за проявлений расизма в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА с английским "Ливерпулем".

Ранее сообщалось, что по словам нападающего мерсисайдцев Бобби Адеканье, он подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых. После встречи представители "Ливерпуля" подали жалобу в УЕФА.

"Дисциплинарное разбирательство было открыто после матча группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Обвинения против "Спартака": расистское поведение (уханье)", - сообщила пресс-служба УЕФА.

Сообщается, что решение по дисциплинарному делу будет принято 19 октября.

Р-Спорт
Теги: Спартак
Сегодня, 12:58
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№3 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 13:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Комплексы они такие.
Регистрация: 6.02.2008
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:04) #
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online

Все таки обезьяна признает себя обезьяной , если жалобу подали.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:03) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так может болелы Спартака разучивали уханье филина... или совы. Банан ведь никому не предлагали?
Регистрация: 9.11.2010
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