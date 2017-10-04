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Виталий Мутко: завтра – послезавтра Головин может вернуться

Президент РФС Виталий Мутко ответил на вопрос по поводу состояния полузащитника сборной России Александра Головина.

"Никто в сборной никому вреда не сделает. Просто важно, чтобы спортсмен был в сборной. Это самое главное. Тем более, здесь врач команды, физиотерапевт из ЦСКА. Все время все на контракте, поэтому если все будет благополучно, завтра – послезавтра он может вернуться.

Но решение примут врач и сам игрок. Пока у него нормальное состояние. Он работает индивидуально, уже немного начал работать с мячом, но пока не в общей группе", - сказал Мутко.

Rusfootball.info
Теги: Мутко Головин Сборная России
Сегодня, 13:04
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