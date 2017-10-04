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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: пытаюсь объяснить Путину, что у нас должна быть конкурентная среда
Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал состоявшуюся вчера беседу президента России Владимира Путина и руководителя "Зенита" Сергея Фурсенко, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Стоить ли ждать скорых реформ после вчерашнего диалога Владимира Путина и Сергея Фурсенко?
- Дело не в диалоге. Надо понимать, что Президент - сам спортсмен, и он не просто приходит на совет, а смотрит, изучает все материалы, - сказал Мутко. - И если что-то предлагается, то нужно понимать, что он знает, о чем речь. Тему защиты доморощенных игроков, подготовки своих кадров мы с ним обсуждаем постоянно. И у него есть свой взгляд. Все время нас поддавливает, чтобы мы своих игроков защищали более активно.
Но я пытаюсь объяснить, что мы сегодня находимся в таком положении, что наши клубы выступают в еврокубках и что должна быть конкурентная среда. Конечно, важно думать о качестве ребят, которых привозим. Если "Зенит" привез качественных иностранцев, то в других командах это не всегда так.
Мы сейчас в раздумьях. Может, сохраним нынешнюю систему и добавим какие-то требования по качеству. Все чего-то требуют, а ничего конкретного не предлагают. Стабильность - это тоже движение вперед. Сегодня все уже приспособились к нынешней системе координат. Поэтому мы и сказали, что до чемпионата мира ничего трогать не будем. Чтобы люди могли планировать. Революционных решений не будет. Мы должны больше работать в плане качества подготовки игроков.
- Стоить ли ждать скорых реформ после вчерашнего диалога Владимира Путина и Сергея Фурсенко?
- Дело не в диалоге. Надо понимать, что Президент - сам спортсмен, и он не просто приходит на совет, а смотрит, изучает все материалы, - сказал Мутко. - И если что-то предлагается, то нужно понимать, что он знает, о чем речь. Тему защиты доморощенных игроков, подготовки своих кадров мы с ним обсуждаем постоянно. И у него есть свой взгляд. Все время нас поддавливает, чтобы мы своих игроков защищали более активно.
Но я пытаюсь объяснить, что мы сегодня находимся в таком положении, что наши клубы выступают в еврокубках и что должна быть конкурентная среда. Конечно, важно думать о качестве ребят, которых привозим. Если "Зенит" привез качественных иностранцев, то в других командах это не всегда так.
Мы сейчас в раздумьях. Может, сохраним нынешнюю систему и добавим какие-то требования по качеству. Все чего-то требуют, а ничего конкретного не предлагают. Стабильность - это тоже движение вперед. Сегодня все уже приспособились к нынешней системе координат. Поэтому мы и сказали, что до чемпионата мира ничего трогать не будем. Чтобы люди могли планировать. Революционных решений не будет. Мы должны больше работать в плане качества подготовки игроков.
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