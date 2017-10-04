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Виталий Мутко: пытаюсь объяснить Путину, что у нас должна быть конкурентная среда

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал состоявшуюся вчера беседу президента России Владимира Путина и руководителя "Зенита" Сергея Фурсенко, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Стоить ли ждать скорых реформ после вчерашнего диалога Владимира Путина и Сергея Фурсенко?

- Дело не в диалоге. Надо понимать, что Президент - сам спортсмен, и он не просто приходит на совет, а смотрит, изучает все материалы, - сказал Мутко. - И если что-то предлагается, то нужно понимать, что он знает, о чем речь. Тему защиты доморощенных игроков, подготовки своих кадров мы с ним обсуждаем постоянно. И у него есть свой взгляд. Все время нас поддавливает, чтобы мы своих игроков защищали более активно.

Но я пытаюсь объяснить, что мы сегодня находимся в таком положении, что наши клубы выступают в еврокубках и что должна быть конкурентная среда. Конечно, важно думать о качестве ребят, которых привозим. Если "Зенит" привез качественных иностранцев, то в других командах это не всегда так.

Мы сейчас в раздумьях. Может, сохраним нынешнюю систему и добавим какие-то требования по качеству. Все чего-то требуют, а ничего конкретного не предлагают. Стабильность - это тоже движение вперед. Сегодня все уже приспособились к нынешней системе координат. Поэтому мы и сказали, что до чемпионата мира ничего трогать не будем. Чтобы люди могли планировать. Революционных решений не будет. Мы должны больше работать в плане качества подготовки игроков.
Теги: Мутко
Сегодня, 13:10
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№2 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 13:24) #
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online

Виталий Леонтьевич. ну что за детский сад:
надеюсь, пытаюсь, может, стараюсь, что за слова?
Человек такого ранга вообще не должен употреблять таких слов.
Регистрация: 1.10.2015
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:15) #
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добавим какие-то требования по качеству.

Дошло наконец то, через сто лет.


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