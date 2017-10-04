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Христо Стоичков: испанское правительство – настоящий позор

Бывший полузащитник "Барселоны" Христо Стоичков высказал свое мнение о ситуации с референдумом о независимости Каталонии.

Стоичков поделился своими мыслями в эфире телеканала Univision Sports, держа в руках фотографию заместителя премьер-министра Испании Сорайи Саэнс де Сантамарии.

"Ее отец – франкист, ее дед – франкист, она профранкистский политик. Она просто должна уйти в отставку. Нельзя отправлять полицию избивать невиновных людей. Испанское правительство – настоящий позор. Поэтому оно и получит по заслугам, отделенное от всего мира.

Да, в 1992 году я вышел на "Уэмбли" с флагом независимости. Правительство, которое сейчас у власти, они даже не знают, что это за флаг. Но рано или поздно они поймут", – цитирует Стоичкова Sports.ru со ссылкой на Marca.
Теги: Барселона Стоичков
Сегодня, 13:26
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