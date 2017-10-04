Магомед Оздоев: всегда знал, что Кокорин - классный футболист (видео)

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями от подготовки команды к товарищеским матчам против Южной Кореи и Ирана.- Для нас каждый тренировочный процесс строится из того, как мы чувствуем себя. На этом сборе нет ничего удивительного, потому что мы уже проходили тесты. Сегодня было много нагрузок, но тренерский штаб остался нами доволен. Можно сказать, что это был самый интенсивный день.- Нет, мы всегда рады видеть его.- В целом, тренировка прошла интенсивно. Было много игровых упражнений.- Да, с первого дня. Подробного разбора пока не было, но думаю, что тренерский штаб нам расскажет и покажет как действовать против соперника.- Как и всегда, что нужно выиграть.- Думаю, каждый россиянин всегда радуется за нашего футболиста. Саша начал забивать и это хорошо для него, и для национальной команды.- Думаю, не особенно. Я всегда знал, что Саша - сильный футболист, который показывает класс.