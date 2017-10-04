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Магомед Оздоев: всегда знал, что Кокорин - классный футболист (видео)

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями от подготовки команды к товарищеским матчам против Южной Кореи и Ирана.



- Для нас каждый тренировочный процесс строится из того, как мы чувствуем себя. На этом сборе нет ничего удивительного, потому что мы уже проходили тесты. Сегодня было много нагрузок, но тренерский штаб остался нами доволен. Можно сказать, что это был самый интенсивный день.

- В том числе, из-за визита Виталия Мутко?
- Нет, мы всегда рады видеть его.

- Что было самым тяжелым в тренировке?

- В целом, тренировка прошла интенсивно. Было много игровых упражнений.

- К матчу с Южной Кореей уже начали готовиться?

- Да, с первого дня. Подробного разбора пока не было, но думаю, что тренерский штаб нам расскажет и покажет как действовать против соперника.

- Что говорит Черчесов сейчас? Как подводит ментально команду к матчам.

- Как и всегда, что нужно выиграть.

- Как команда восприняла возвращение Кокорина? Его год не было в сборной и он вернулся в отличной форме.

- Думаю, каждый россиянин всегда радуется за нашего футболиста. Саша начал забивать и это хорошо для него, и для национальной команды.

- На тренировках видно, что уровень у Кокорина выше, чем в прошлых сборных?

- Думаю, не особенно. Я всегда знал, что Саша - сильный футболист, который показывает класс.

Rusfootball.info
Теги: Оздоев Сборная России Rвидео
Сегодня, 13:51
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