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Защитник молодежки "Краснодара" попал в число лучших молодых талантов мира

Защитник молодежной команды "Краснодара" Илья Мартынов вошел в топ-60 перспективных молодых футболистов по версии The Guardian. В список были включены игроки, рожденные в 2000 году.

Также The Guardian отметил еще одного россиянина - нападающего Кирилла Колесниченко из "Чертаново".
Сегодня, 13:59
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