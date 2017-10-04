Защитник молодежки "Краснодара" попал в число лучших молодых талантов мира

Защитник молодежной команды "Краснодара" Илья Мартынов вошел в топ-60 перспективных молодых футболистов по версии The Guardian. В список были включены игроки, рожденные в 2000 году.Также The Guardian отметил еще одного россиянина - нападающего Кирилла Колесниченко из "Чертаново".