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Николай Валуев: вместо ЧМ-2018 поднять пенсии? Ну и съели бы эти пенсии, вот и все

Депутат государственной думы Николай Валуев высказал мнение, что для России лучше проведение зимней Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018, чем поднятие пенсий.

— В России прошла зимняя Олимпиада. Теперь будет чемпионат мира по футболу. Не слишком много на себя взвалили? Все-таки в нашей стране кризис.

— Нет, я так не считаю. В России именно благодаря этим событиям изменилось отношение к спорту.

— Многие люди считают иначе. Например, лучше бы подняли пенсии.

— Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг… Даже комментировать не хочу.

Спорт день за днем
Сегодня, 14:26
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(5)
№9 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А так, не съел или не доел кто-то, может и умер, а питекантроп-Коля жив-здоров. Пользуется льготами и всем, что положено депутату. Рассказывали один случай, не знаю правда или нет: пьянчужка пришел в рюмочную, попросил в долг 50 грамм, типа, дайте пожалуйста, а то умру, его выперли, а он на улице около рюмочной и умер. Это я к тому, что этим барбосам не понять, что порой, даже кусок хлеба может спасти жизнь чью-то.
Регистрация: 9.11.2010
№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:55) #
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online

Цитата: wir sind die besten
Ту все понятно, голова отбита, профессиональные издержки...у Кличко то-же самое...

Ему проще пенсионера в мусорный бак сунуть, чем добавить ему пенсию.
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
да, сцуко, это не твоя будущая пенсия Депутана, равная твоему нынешнему окладу Депутана, составляющему примерно четыреста тысяч рублей..
себя, сцуки, вы не обидели.. не обделили вы себя..

это те 200 рублей, на которые вы раз в квартал индексируете гражданам их пособия на жисТь..

а ведь, цуко, он в точности повторил сейчас анекдот из 90-х..

Новый русский идёт по улице, видит- человек подаяние просит..
НР подходит к нему:
-Дал бы я тебе бабла, братан, так ты ж прожрёшь его.


ничего не меняется.
*Страшно далеки они от Народа *(С) Ленин. 1912 год.

Вот тут согласен.

Цитата: 13iv74
Как такой баран законы принимает? Зачем вообще спортсмены в госдуме?

Они по спискам идут, вроде бы, по партийным. Вот и пролезают.
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:46) #
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online

Зато на рекорды Гиннеса по 3000 псевдобоксеров на Красной площади деньги были правильные выделены.
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 14:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да уж... один про бакланов, второй про "съели"... третий чемпионаты все выиграл уже заранее... что-то надо менять...
Регистрация: 14.03.2010
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 14:43) #
  • +2
  •  (8)

Как такой баран законы принимает? Зачем вообще спортсмены в госдуме?
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ту все понятно, голова отбита, профессиональные издержки...у Кличко то-же самое...
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да, сцуко, это не твоя будущая пенсия Депутана, равная твоему нынешнему окладу Депутана, составляющему примерно четыреста тысяч рублей..
себя, сцуки, вы не обидели.. не обделили вы себя..

это те 200 рублей, на которые вы раз в квартал индексируете гражданам их пособия на жисТь..

а ведь, цуко, он в точности повторил сейчас анекдот из 90-х..

Новый русский идёт по улице, видит- человек подаяние просит..
НР подходит к нему:
-Дал бы я тебе бабла, братан, так ты ж прожрёшь его.


ничего не меняется.
*Страшно далеки они от Народа *(С) Ленин. 1912 год.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: карпов питер-охта-купчино (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а ещё петербуржец - стыдобища !!!
Регистрация: 1.05.2008
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