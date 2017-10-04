Николай Валуев: вместо ЧМ-2018 поднять пенсии? Ну и съели бы эти пенсии, вот и все

Депутат государственной думы Николай Валуев высказал мнение, что для России лучше проведение зимней Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018, чем поднятие пенсий.— Нет, я так не считаю. В России именно благодаря этим событиям изменилось отношение к спорту.— Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг… Даже комментировать не хочу.