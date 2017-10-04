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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Николай Валуев: вместо ЧМ-2018 поднять пенсии? Ну и съели бы эти пенсии, вот и все
Депутат государственной думы Николай Валуев высказал мнение, что для России лучше проведение зимней Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018, чем поднятие пенсий.
— В России прошла зимняя Олимпиада. Теперь будет чемпионат мира по футболу. Не слишком много на себя взвалили? Все-таки в нашей стране кризис.
— Нет, я так не считаю. В России именно благодаря этим событиям изменилось отношение к спорту.
— Многие люди считают иначе. Например, лучше бы подняли пенсии.
— Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг… Даже комментировать не хочу.
Спорт день за днем
— В России прошла зимняя Олимпиада. Теперь будет чемпионат мира по футболу. Не слишком много на себя взвалили? Все-таки в нашей стране кризис.
— Нет, я так не считаю. В России именно благодаря этим событиям изменилось отношение к спорту.
— Многие люди считают иначе. Например, лучше бы подняли пенсии.
— Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг… Даже комментировать не хочу.
Спорт день за днем
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