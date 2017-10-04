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Дмитрий Полоз: в первый месяц тренировок с Манчини не чувствовал ног

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз рассказал о впечатлениях после работы с Роберто Манчини.

- Одним из факторов перехода в "Зенит", по вашим словам, была фигура тренера Роберто Манчини. Оправдались ожидания?

- Конечно. Манчини - тренер высочайшего уровня. Возможно, сейчас я не так часто играю в основе, но не могу сказать о Мистере плохого слова. Он смотрит только на твой уровень и ставит сильнейших на данный момент. Смогу доказать свое право на место в составе - буду появляться в основе чаще.

- В чем изюминка тренировок Манчини?

- Не буду оригинален - у Мистера тренировки очень интенсивные. Когда я только приехал на сбор, первый месяц просто не чувствовал ног, настолько большими мне казались нагрузки. Мы часто проводим тренировки перед игрой. Послематчевые занятия, которые обычно носят восстановительный характер, тоже бывают очень интенсивны. Пожалуй, в этом главное отличие от того, что я видел в других командах. Но такая работа приносит свои плоды.

- В последних матчах ротация состава "Зенита" была значительной, но команда уверенно переигрывала соперников и ощущения, что не хватает взаимопонимания, не возникало. Это все на тренировках наигрывается?

- Да, тренировочного процесса вполне достаточно. У нас собраны футболисты высокого уровня, а таким игрокам не нужно много времени, чтобы наиграть какие-то связи. Просто выходишь на поле и чувствуешь контакт с партнерами.

ФК "Зенит"
Теги: Полоз Зенит
Сегодня, 14:39
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№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:52) #
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да уж. После твоего понимания приходтися аргентинцев выпускать , чтобы исправить положение.
Регистрация: 17.04.2017
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