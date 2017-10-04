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Марлос спел хит Despacito на посвящении в сборную Украины (видео)

Полузащитник "Шахтера" Марлос прошел посвящение в сборной Украины, куда он он получил вызов после получения гражданства страны.

Во вторник вечером бразилец на ужине команды спел хит Despacito на испанском языке.

ВИДЕО - здесь
Теги: Марлос
Сегодня, 14:48
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