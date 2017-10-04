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Шамиль Газизов: РФПЛ выступает за введение видеоповторов

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что РФПЛ обратилась к РФС относительно введения видеоповторов в матчах чемпионата России.

"РФПЛ – за введение видеоповторов в чемпионате России. Лига обратилась в РФС, который, в свою очередь, должен обсудить данный вопрос с ФИФА", – цитирует Газизова ТАСС.

В настоящее время система видеоповторов применяется в чемпионатах Германии, Италии и Нидерландов.
Теги: Газизов
Сегодня, 14:59
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