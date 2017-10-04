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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Шамиль Газизов: РФПЛ выступает за введение видеоповторов
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что РФПЛ обратилась к РФС относительно введения видеоповторов в матчах чемпионата России.
"РФПЛ – за введение видеоповторов в чемпионате России. Лига обратилась в РФС, который, в свою очередь, должен обсудить данный вопрос с ФИФА", – цитирует Газизова ТАСС.
В настоящее время система видеоповторов применяется в чемпионатах Германии, Италии и Нидерландов.
"РФПЛ – за введение видеоповторов в чемпионате России. Лига обратилась в РФС, который, в свою очередь, должен обсудить данный вопрос с ФИФА", – цитирует Газизова ТАСС.
В настоящее время система видеоповторов применяется в чемпионатах Германии, Италии и Нидерландов.
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