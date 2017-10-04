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Мигель Торрес: если Пике не чувствует себя на 100% испанцем, ему не стоит играть за сборную

Защитник "Малаги" Мигель Торрес считает, что позиция защитника "Барселоны» Жерара Пике по поводу независимости Каталонии несовместима с выступлениями за сборную Испании.

"Если ты не чувствуешь себя на 100% испанцем, то тебе не стоит играть за сборную Испании. Это больше, чем просто игра в футбол. Речь идет о чувствах", - цитирует Торреса "Советский спорт" со ссылкой на Mundo Deportivo.
Теги: Пике
Сегодня, 15:42
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№2 Написал: Critique (Сегодня, 16:26) #
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Каталонцы высказывались о незаконности присоединения Крыма к России. Их референдум о независимости еще в меньшей степени отвечает их Конституции. Где же их принципы.Пике, который не переставая орет о независимости Каталонии, пусть будет принципиальным и откажется от выступления за сборную Испании. Посмотрим, где он будет со сборной Каталунии через год. - В жопе. Готов ли он пострадать за свои политические/националистическ
ие принципы.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:03) #
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Это правда!
просто настоящую правду кто скажет, Пике обязан говорить, что он за Каталонию, тем паче играя в Барсе. В конце концов это небезопасно.
Испания никогда не позволит независимости Каталонии.
Смешно, лишатся донора из-за амбиций кучки политиков, которые не прочь наварится, и глупой быдло-массы.


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Регистрация: 29.08.2007
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