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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юрий Семин: видеоповторы - благо для всего российского футбола
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал новость о том, что РФПЛ выступила за введение видеоповторов.
"Введение видеоповторов - очень правильное решение. Это будет благо для всего российского футбола. Необходимо ввести их как можно скорее, чтобы до чемпионата мира мы уже могли ими пользоваться.
Причём ввести в приказном порядке. То есть чтобы это вошло в регламент и каждый стадион Премьер-Лиги был оснащён этой системой. Видеоповторы не будут тормозить игру, весь мир на это переходит", — цитирует Семина "Чемпионат".
"Введение видеоповторов - очень правильное решение. Это будет благо для всего российского футбола. Необходимо ввести их как можно скорее, чтобы до чемпионата мира мы уже могли ими пользоваться.
Причём ввести в приказном порядке. То есть чтобы это вошло в регламент и каждый стадион Премьер-Лиги был оснащён этой системой. Видеоповторы не будут тормозить игру, весь мир на это переходит", — цитирует Семина "Чемпионат".
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