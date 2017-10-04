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Юрий Семин: видеоповторы - благо для всего российского футбола

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал новость о том, что РФПЛ выступила за введение видеоповторов.

"Введение видеоповторов - очень правильное решение. Это будет благо для всего российского футбола. Необходимо ввести их как можно скорее, чтобы до чемпионата мира мы уже могли ими пользоваться.

Причём ввести в приказном порядке. То есть чтобы это вошло в регламент и каждый стадион Премьер-Лиги был оснащён этой системой. Видеоповторы не будут тормозить игру, весь мир на это переходит", — цитирует Семина "Чемпионат".
Теги: Семин
Сегодня, 15:56
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 16:14) #
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Правильно! Противятся те,кто обладает админресурсом.
Регистрация: 26.01.2017
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