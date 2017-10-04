СМИ: Артуро Видаль готов перейти в "Интер"

"Интер" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, информирует Corriere dello Sport.Сообщается, что сам футболист готов перейти в итальянский клуб. "Интер" пытался еще летом заполучить чилийца, но из-за главного тренера Карло Анчелотти, который на прошлой неделе был уволен из "Баварии", переход не состоялся.