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СМИ: Артуро Видаль готов перейти в "Интер"

"Интер" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, информирует Corriere dello Sport.

Сообщается, что сам футболист готов перейти в итальянский клуб. "Интер" пытался еще летом заполучить чилийца, но из-за главного тренера Карло Анчелотти, который на прошлой неделе был уволен из "Баварии", переход не состоялся.
Теги: Видаль Бавария Интер Трансферы
Сегодня, 17:31
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