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Неймар досрочно покинул тренировку сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар преждевременно завершил тренировку национальной команды, сообщает Sport.es.

Форвард получил травму в стыках с полузащитником "Барселоны" Паулиньо и нападающим "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли.

Отмечается, что борьба с соотечественниками не была жесткой.
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 17:45
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