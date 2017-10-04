Неймар досрочно покинул тренировку сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар преждевременно завершил тренировку национальной команды, сообщает Sport.es.Форвард получил травму в стыках с полузащитником "Барселоны" Паулиньо и нападающим "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли.Отмечается, что борьба с соотечественниками не была жесткой.