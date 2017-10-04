Домагой Вида продолжит карьеру в "Бешикташе"

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида перейдет в "Бешикташ", сообщает Hurriyet.28-летний хорват уже подписал предварительный контракт с турецким клубом. Футболист присоединится к "Бешикташу" в январе 2018 года на правах свободного агента.