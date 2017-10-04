Массимо Каррера: не могу сказать, что мы выбыли из чемпионской гонки

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не считает, что его команда выбыла из чемпионской гонки."Случилось так, что в начале сезона мы сами себе усложнили жизнь, проигрывая или упуская победы. Мы теряли концентрацию, а в футболе вы будете наказаны за малейшую невнимательность. После чемпионства сложнее сохранять прежнюю мотивацию. На вас оказывают больше давления, а команде надо снова доказывать, что команда является лучшей. Мы работаем над улучшением игры. Сейчас "Зенит" опережает нас на 11 очков, но не могу сказать, что мы выбыли из чемпионской гонки", - цитирует Карреру ITASportPress.