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Массимо Каррера: не могу сказать, что мы выбыли из чемпионской гонки

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не считает, что его команда выбыла из чемпионской гонки.

"Случилось так, что в начале сезона мы сами себе усложнили жизнь, проигрывая или упуская победы. Мы теряли концентрацию, а в футболе вы будете наказаны за малейшую невнимательность. После чемпионства сложнее сохранять прежнюю мотивацию. На вас оказывают больше давления, а команде надо снова доказывать, что команда является лучшей. Мы работаем над улучшением игры. Сейчас "Зенит" опережает нас на 11 очков, но не могу сказать, что мы выбыли из чемпионской гонки", - цитирует Карреру ITASportPress.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 20:27
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8
(1)
№8 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 21:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну да, 11 очков разница, игры никакой и почти половина чемпа сыграна, ты чего курил, Максимка?


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№7 Написал: stas0208 (Сегодня, 20:48) #
  • -5
  •  (5)

Прогнозы футбольных матчей www.moistavki.ru
Регистрация: 4.10.2017
№6 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Ничего, мы вас в Москве убедим. На Открытие-арене smile

оукб))


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№5 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
время покажет..куда спешить? blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего, мы вас в Москве убедим. На Открытие-арене smile
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:37) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
фас.

тьфу на вас


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Skald (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Еврокубки зацепим уже норм, ну и с игрой что-то надо делать.
Регистрация: 28.03.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:30) #
  • -1
  •  (15)
online

Помойка, фас.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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