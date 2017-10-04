Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Аргентина, Уругвай и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году

Аргентина, Уругвай и Парагвай подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030, сообщает AP.

Страны объявили о намерении провести турнир сегодня в Буэнос-Айресе. Европейские страны также имеют право на подачу заявки на проведение ЧМ-2030.
Сегодня, 21:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.