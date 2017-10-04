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Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром"

Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром" Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях от предстоящих товарищеских матчей с командами Южной Кореи и Ирана, а также поделился мнением о комплектовании состава российской сборной.

- Какого вы мнения об игре соперников нашей команды по предстоящим товарищеским встречам?

- Выбор спарринг-партнеров неплохой. Нормальные соперники. Хорошо хоть, что не с «Амкаром» на этот раз сборная играет свои контрольные матчи. Это уже радует. Просто в прошлый раз сборная играла с «Динамо». А надо, конечно, играть с другими сборными, а не с командами из своего чемпионата. Соперники у нас на этот раз действительно хорошие. Иранцы в последнее время играли очень здорово. Футбол в Иране на подъеме. Уровень довольно хороший. Поэтому этот матч будет особенно интересен.

- А команда Южной Кореи чем-то впечатлила?

- Добротная команда. Дисциплина здесь стоит на первом месте. Но что-то особенное здесь выделить не могу.

- Главный тренер Станислав Черчесов вернул в сборную Александра Кокорина. Черчесов простил игрока за летний «месседж»?..

- В этом сообщении нет никакой конкретики. Может быть, «месседж» он послал дяде Пете или дяде Ване. Почему обязательно Станиславу Черчесову? Зачем обращать на все это внимание? Может быть, это кому-то другому адресовано было. Не хватало еще, чтобы сейчас, когда игрок находится в оличной форме, его не вызывали в команду. Кокорин стал одним из лидеров «Зенита». Он постоянно забивает. Какие здесь обиды могут быть? В сборную надо вызывать сильнейших на данный момент футболистов. Сейчас уже нужно планомерно готовить команду к чемпионату мира и наигрывать состав. Более того, это нужно было делать уже давно. Но мы почему-то месяц назад наигрывали состав в матче с «Динамо». Посмотрим, что будет дальше. Как будет развиваться ситуация, кто выйдет на поле...

- Вы согласны с составом команды на две предстоящие игры?

- Черчесов — главный тренер: ему решать, он отвечает за результат. Ну, конечно, где-то и других футболистов можно было пригласить. Но это его решение.

- Кого, например, пригласить?

- Ну, Игоря Денисова он ведь не вызвал? Не вызвал. Еще других игроков можно было пригласить...
Теги: Канчельскис Сборная России
Вчера, 22:47
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(9)
№2 Написал: DED MAKAR Москва (Вчера, 23:10) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Главный тренер Станислав Черчесов вернул в сборную Александра Кокорина. Черчесов простил игрока за летний «месседж»?..

- В этом сообщении нет никакой конкретики. Может быть, «месседж» он послал дяде Пете или дяде Ване. Почему обязательно Станиславу Черчесову? Зачем обращать на все это внимание?
Да ладно тебе,по моему только идиот может думать,что это не к Стасу обращение!
Ну, Игоря Денисова он ведь не вызвал? Не вызвал.
У Игоря Денисова возник конфликт с Черчесовым,если я не ошибаюсь,из-за того,что тот ставил в команду Ротенберга! Так вот,после этого в основной состав его ставил и Бердыев и ,на данный момент Сёмин! Не могли все 3 тренера ошибаться,а игрок Денисов быть правым!!! Пусть сейчас выскажет Игорь-Сёмину,тоже самое,что и Черчесову! Почему не возмущается,что ставят Ротенберга?
Регистрация: 9.09.2013
№1 Написал: grisha (Вчера, 22:59) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Плохо
Амкар как раз по силам - для уверенности, что усы не отвалятся за 90 минут
Регистрация: 19.04.2017
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