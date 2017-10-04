Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:37
Сергей Прядкин: идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре
Сергей Прядкин: идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре
Вчера 22:47
Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром" (2)
Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром" (2)
Вчера 22:09
Григорий Иванов: где взять деньги на ВАР? Кто принимал это решение, тот пусть и ищет (2)
Григорий Иванов: где взять деньги на ВАР? Кто принимал это решение, тот пусть и ищет (2)
Вчера 21:24
Бранислав Иванович: единственная и, наверное, неразрешимая проблема в России, - расстояния между городами (3)
Бранислав Иванович: единственная и, наверное, неразрешимая проблема в России, - расстояния между городами (3)
Вчера 21:04
Аргентина, Уругвай и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году
Аргентина, Уругвай и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году
Вчера 20:17
Домагой Вида продолжит карьеру в "Бешикташе"
Домагой Вида продолжит карьеру в "Бешикташе"
Вчера 19:41
Харри Кейн стал капитаном сборной Англии
Харри Кейн стал капитаном сборной Англии
Вчера 19:29
Евгений Муравьев: главный вопрос - кто оплатит установку и работу системы видеоповторов? (12)
Евгений Муравьев: главный вопрос - кто оплатит установку и работу системы видеоповторов? (12)
Вчера 18:44
Дмитрий Балашов: у "Арсенала" нет 200 тысяч евро на ВАР (1)
Дмитрий Балашов: у "Арсенала" нет 200 тысяч евро на ВАР (1)
Вчера 18:20
Олег Романцев: "Тамбов" может победить в Кубке России (3)
Олег Романцев: "Тамбов" может победить в Кубке России (3)
Вчера 18:06
СМИ: правление РФПЛ решило ввести видеоповторы (12)
СМИ: правление РФПЛ решило ввести видеоповторы (12)
Вчера 17:31
СМИ: Артуро Видаль готов перейти в "Интер"
СМИ: Артуро Видаль готов перейти в "Интер"
Вчера 17:13
КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники
КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники
Вчера 15:42
Мигель Торрес: если Пике не чувствует себя на 100% испанцем, ему не стоит играть за сборную (2)
Мигель Торрес: если Пике не чувствует себя на 100% испанцем, ему не стоит играть за сборную (2)
Вчера 14:59
Шамиль Газизов: РФПЛ выступает за введение видеоповторов (1)
Шамиль Газизов: РФПЛ выступает за введение видеоповторов (1)
Вчера 14:17
Роман Нойштедтер: мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной (видео)
Роман Нойштедтер: мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной (видео)
Вчера 13:26
Христо Стоичков: испанское правительство – настоящий позор (4)
Христо Стоичков: испанское правительство – настоящий позор (4)
Вчера 13:04
Виталий Мутко: завтра – послезавтра Головин может вернуться (1)
Виталий Мутко: завтра – послезавтра Головин может вернуться (1)
Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром"
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях от предстоящих товарищеских матчей с командами Южной Кореи и Ирана, а также поделился мнением о комплектовании состава российской сборной.
- Какого вы мнения об игре соперников нашей команды по предстоящим товарищеским встречам?
- Выбор спарринг-партнеров неплохой. Нормальные соперники. Хорошо хоть, что не с «Амкаром» на этот раз сборная играет свои контрольные матчи. Это уже радует. Просто в прошлый раз сборная играла с «Динамо». А надо, конечно, играть с другими сборными, а не с командами из своего чемпионата. Соперники у нас на этот раз действительно хорошие. Иранцы в последнее время играли очень здорово. Футбол в Иране на подъеме. Уровень довольно хороший. Поэтому этот матч будет особенно интересен.
- А команда Южной Кореи чем-то впечатлила?
- Добротная команда. Дисциплина здесь стоит на первом месте. Но что-то особенное здесь выделить не могу.
- Главный тренер Станислав Черчесов вернул в сборную Александра Кокорина. Черчесов простил игрока за летний «месседж»?..
- В этом сообщении нет никакой конкретики. Может быть, «месседж» он послал дяде Пете или дяде Ване. Почему обязательно Станиславу Черчесову? Зачем обращать на все это внимание? Может быть, это кому-то другому адресовано было. Не хватало еще, чтобы сейчас, когда игрок находится в оличной форме, его не вызывали в команду. Кокорин стал одним из лидеров «Зенита». Он постоянно забивает. Какие здесь обиды могут быть? В сборную надо вызывать сильнейших на данный момент футболистов. Сейчас уже нужно планомерно готовить команду к чемпионату мира и наигрывать состав. Более того, это нужно было делать уже давно. Но мы почему-то месяц назад наигрывали состав в матче с «Динамо». Посмотрим, что будет дальше. Как будет развиваться ситуация, кто выйдет на поле...
- Вы согласны с составом команды на две предстоящие игры?
- Черчесов — главный тренер: ему решать, он отвечает за результат. Ну, конечно, где-то и других футболистов можно было пригласить. Но это его решение.
- Кого, например, пригласить?
- Ну, Игоря Денисова он ведь не вызвал? Не вызвал. Еще других игроков можно было пригласить...
- Какого вы мнения об игре соперников нашей команды по предстоящим товарищеским встречам?
- Выбор спарринг-партнеров неплохой. Нормальные соперники. Хорошо хоть, что не с «Амкаром» на этот раз сборная играет свои контрольные матчи. Это уже радует. Просто в прошлый раз сборная играла с «Динамо». А надо, конечно, играть с другими сборными, а не с командами из своего чемпионата. Соперники у нас на этот раз действительно хорошие. Иранцы в последнее время играли очень здорово. Футбол в Иране на подъеме. Уровень довольно хороший. Поэтому этот матч будет особенно интересен.
- А команда Южной Кореи чем-то впечатлила?
- Добротная команда. Дисциплина здесь стоит на первом месте. Но что-то особенное здесь выделить не могу.
- Главный тренер Станислав Черчесов вернул в сборную Александра Кокорина. Черчесов простил игрока за летний «месседж»?..
- В этом сообщении нет никакой конкретики. Может быть, «месседж» он послал дяде Пете или дяде Ване. Почему обязательно Станиславу Черчесову? Зачем обращать на все это внимание? Может быть, это кому-то другому адресовано было. Не хватало еще, чтобы сейчас, когда игрок находится в оличной форме, его не вызывали в команду. Кокорин стал одним из лидеров «Зенита». Он постоянно забивает. Какие здесь обиды могут быть? В сборную надо вызывать сильнейших на данный момент футболистов. Сейчас уже нужно планомерно готовить команду к чемпионату мира и наигрывать состав. Более того, это нужно было делать уже давно. Но мы почему-то месяц назад наигрывали состав в матче с «Динамо». Посмотрим, что будет дальше. Как будет развиваться ситуация, кто выйдет на поле...
- Вы согласны с составом команды на две предстоящие игры?
- Черчесов — главный тренер: ему решать, он отвечает за результат. Ну, конечно, где-то и других футболистов можно было пригласить. Но это его решение.
- Кого, например, пригласить?
- Ну, Игоря Денисова он ведь не вызвал? Не вызвал. Еще других игроков можно было пригласить...
Напечатать
2
(9)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.