Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях от предстоящих товарищеских матчей с командами Южной Кореи и Ирана, а также поделился мнением о комплектовании состава российской сборной.- Выбор спарринг-партнеров неплохой. Нормальные соперники. Хорошо хоть, что не с «Амкаром» на этот раз сборная играет свои контрольные матчи. Это уже радует. Просто в прошлый раз сборная играла с «Динамо». А надо, конечно, играть с другими сборными, а не с командами из своего чемпионата. Соперники у нас на этот раз действительно хорошие. Иранцы в последнее время играли очень здорово. Футбол в Иране на подъеме. Уровень довольно хороший. Поэтому этот матч будет особенно интересен.- Добротная команда. Дисциплина здесь стоит на первом месте. Но что-то особенное здесь выделить не могу.- В этом сообщении нет никакой конкретики. Может быть, «месседж» он послал дяде Пете или дяде Ване. Почему обязательно Станиславу Черчесову? Зачем обращать на все это внимание? Может быть, это кому-то другому адресовано было. Не хватало еще, чтобы сейчас, когда игрок находится в оличной форме, его не вызывали в команду. Кокорин стал одним из лидеров «Зенита». Он постоянно забивает. Какие здесь обиды могут быть? В сборную надо вызывать сильнейших на данный момент футболистов. Сейчас уже нужно планомерно готовить команду к чемпионату мира и наигрывать состав. Более того, это нужно было делать уже давно. Но мы почему-то месяц назад наигрывали состав в матче с «Динамо». Посмотрим, что будет дальше. Как будет развиваться ситуация, кто выйдет на поле...- Черчесов — главный тренер: ему решать, он отвечает за результат. Ну, конечно, где-то и других футболистов можно было пригласить. Но это его решение.- Ну, Игоря Денисова он ведь не вызвал? Не вызвал. Еще других игроков можно было пригласить...