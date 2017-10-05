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Ивелин Попов: сборную Болгарии ещё рано списывать со счетов

Полузащитник "Спартака" и сборной Болагии Ивелин Попов поделился ожиданиями от отборочных матчей ЧМ-2018 с Францией и Люксембургом.

"У нас в запасе есть ещё несколько матчей, поэтому все может измениться. Мы постараемся взять максимум очков в матчах с Францией и Люксембургом. Нас ещё рано списывать со счетов", – цитирует Попова L'Equipe.
Теги: Попов Сборная Болгарии
Сегодня, 00:27
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