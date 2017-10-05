Даниэль Субашич: мы должны сделать все возможное, чтобы достичь цели

Голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич рассказал о заключительных матчах квалификационного раунда ЧМ-2018"Мы знаем, что нас ждет, и должны сделать все возможное, чтобы достичь цели. Матч с Финляндией будет трудным, но мы должны взять три очка и ехать в Украину, чтобы подтвердить первое место в группе и свое место в России на чемпионате мир", - цитирует Субашича пресс-служба Хорватского футбольного союза.