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Даниэль Субашич: мы должны сделать все возможное, чтобы достичь цели

Голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич рассказал о заключительных матчах квалификационного раунда ЧМ-2018

"Мы знаем, что нас ждет, и должны сделать все возможное, чтобы достичь цели. Матч с Финляндией будет трудным, но мы должны взять три очка и ехать в Украину, чтобы подтвердить первое место в группе и свое место в России на чемпионате мир", - цитирует Субашича пресс-служба Хорватского футбольного союза.
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 06:17
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